عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

أسبوع مر على وفاة الفنان القدير سمير صبري ، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي ، بعد ان ترك الى المشاهدين أرثاً فنياً ضخماً ، ليترك من خلاله بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري .

منذ وفاة الفنان سمير صبري وانتشرت حالة من الجدل عن ظروف وفاته والإرث الذى تركه وعائلته لا تنتهي ، في السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة .

سمير صبري

إقامة سمير صبري في الفندق :

اولي الأشياء التي أحدثت جدل بعد وفاة الفنان سمير صبري ، وهو أقامته في أحد الفنادق الشهيرة في منطقة الزمالك وعدم انتقاله الى شقته في المهندسين ، إلا أن المقربين منه كشفوا ان حرص على الإقامة في الفندق لعدم رغبته في الانتقال الى المنزل والشعور بالوحدة لبضع ساعات ، كما ان عدد كبير من زملائه كان يقومون بالسهر معه بشكل دائم في الفندق .

سمير صبري

ابن سمير صبري :

أثار عدم حضور ابن الفنان سمير صبري العزاء والدفن الجدل ، فالبعض شكك في وجود ابن له من الأساس، في حين أن المقربين منه أكدوا أن نجله يعيش لندن كما صرح الفنان الراحل في السنوات الأخيرة من عمره ، ونظرا لنشأته وتربيته خارج مصر ، فهو ليس على علم بالتقاليد المتبعة في مثل تلك الظروف في المجتمعات العربية ، كما كشف البعض ان الفنان الراحل حرص علي عدم إخباره بظروف مرضه، ان تلك الحالة من الجدل مازالت قائمة خاصة وان الابن لم يأت حتي يومنا هذا للحصول على أرث والده .

ميراث سمير صبري :

مسألة الإرث من الأمور التي أحدثت جدل أيضاً بعد وفاة سمير صبري ، فالراحل ليس له أشقاء وبالتالي قيل ان ما تركه سوف يؤول الى أبناء خالته ، إلا أنه في الساعات الماضية ظهر أبناء عم للفنان الراحل ، ولعل إعلام الوراثة سيكشف الأشخاص الذين يستحقون الإرث في الفنان الراحل .

سمير صبري

مصاريف الدفن والعزاء :

تردد في الساعات الأخيرة شائعات تفيد بان نفاية المهن التمثيلة تولت إقامة العزاء ودفن مصاريف الدفن ، إلا أن صديق مقرب من الفنان سمير صبري كشف أن الراحل أعطاه قبل وفاته مبلغ 100 الف جنيه مصاريف تلك الأشياء في حالة وفاته .