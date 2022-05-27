عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

سمير صبري
سمير صبري

أسبوع مر على وفاة الفنان القدير سمير صبري ، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي ، بعد ان ترك الى المشاهدين أرثاً فنياً ضخماً ، ليترك من خلاله بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري . 

منذ وفاة الفنان سمير صبري وانتشرت حالة من الجدل عن ظروف وفاته والإرث الذى تركه وعائلته لا تنتهي ، في السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة . 

سمير صبري 

إقامة سمير صبري في الفندق  : 

اولي الأشياء التي أحدثت جدل بعد وفاة الفنان سمير صبري ، وهو أقامته في أحد الفنادق الشهيرة في منطقة الزمالك وعدم انتقاله الى شقته في المهندسين ، إلا أن المقربين منه كشفوا ان حرص على الإقامة في الفندق لعدم رغبته في الانتقال الى المنزل والشعور بالوحدة لبضع ساعات ، كما ان عدد كبير من زملائه كان يقومون بالسهر معه بشكل دائم في الفندق .

سمير صبري 

إيمان أبو طالب تنفرد بفيديوهات حصرية لـ سمير صبري.. تذاع غدًا

ناقد مسرحي: سمير صبري كان مدرسة وعلّم الناس في الإعلام .. فيديو

ابن سمير صبري : 

أثار عدم حضور ابن الفنان سمير صبري العزاء والدفن الجدل ، فالبعض شكك في وجود ابن له من الأساس، في حين أن المقربين منه أكدوا أن نجله يعيش  لندن  كما صرح الفنان الراحل في السنوات الأخيرة من عمره ، ونظرا لنشأته وتربيته خارج مصر ، فهو ليس على علم بالتقاليد المتبعة في مثل تلك الظروف في المجتمعات العربية ، كما كشف البعض ان الفنان الراحل حرص علي عدم إخباره  بظروف مرضه، ان تلك الحالة من الجدل مازالت قائمة خاصة وان الابن لم يأت حتي يومنا هذا للحصول على أرث والده . 

ميراث سمير صبري : 

مسألة الإرث من الأمور التي أحدثت جدل أيضاً بعد وفاة سمير صبري ، فالراحل ليس له أشقاء وبالتالي قيل ان ما تركه سوف يؤول الى أبناء خالته ، إلا أنه في الساعات الماضية ظهر أبناء عم للفنان الراحل ، ولعل إعلام الوراثة سيكشف الأشخاص الذين يستحقون الإرث في الفنان الراحل  . 

سمير صبري 

مصاريف الدفن والعزاء : 

تردد في الساعات الأخيرة شائعات تفيد بان نفاية المهن التمثيلة تولت إقامة العزاء ودفن مصاريف الدفن ، إلا أن صديق مقرب من الفنان سمير صبري كشف أن الراحل أعطاه قبل وفاته مبلغ 100 الف جنيه مصاريف تلك الأشياء في حالة وفاته .

سمير صبري الفن المصري منطقة الزمالك الفنان سمير صبرى وفاة الفنان سمير صبري وفاة سمير صبري رحيل سمير صبري ابن سمير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ترشيحاتنا

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بعد فوزها بالبوكر 2022| الكاتبة جيتانجالي شري: ثقافة الهند بحاجة إلى اكتشاف

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

الصين تخطط لتدمير أقمار ستارلينك التابعة للملياردير إيلون ماسك لأنه يمثل تهديدا

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

المعد البدني لـ طارق حامد : إصابته غير مقلقة وسيعود قريبا بشكل طبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ