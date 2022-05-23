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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد تفتح النار ضد مروجي الشائعات عن سمير صبري

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن الفنان الراحل سمير صبري كان إنسانا لأبعد الحدود، وكان بهجة في حياة المقربين منه وسند لهم، ويسأل عن الصغير قبل الكبير، موضحةً: "كان يدعمنا في كل مشكلاتنا سواء حلوة أو وحشة، كان حياتي وشريك عمري ومشوار عمري، إنسان مثقف وإعلامي جميل والقارئ اللي محصلش". 

 

 وأضافت نجوي فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور"، أن الفنان الراحل كان معطاءً، لذلك لا يجب أن يتم الهجوم عليه بعد وفاته: "لديه ابن عمره 40 سنة يعيش في لندن، ويعمل طبيب أسنان، ومتربي تربية عظيمة".  

 وتابعت نجوي فؤاد، : "لم يكن يحكِ خصوصياته لأقرب المقربين، لكنه قال لي إنه عاش قصة حب في الحادية والعشرين من عمره، وكان يحب سيدة أجنبية، وعندما وجدته يركز في مشواره الفني، وكان يغيب عنها بسبب مواعيد التصوير، رفضت هذا الأمر وغادرت إلى لندن.. قالت له لو عاوزني تعالى عيش معايا، قالها مقدرش أسيب الفن أو أهلي أو وطني، وفضل عمره كله يروح كل سنة ويروح يشوف ابنه، ولم يتزوج إلا هذه السيدة وليس لديه أشقاء لأن كلهم توفوا منذ سنوات طويلة".‏

 

نجوى فؤاد سمير صبري الفنان الراحل اخبار التوك شو

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