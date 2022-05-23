لم يحضر اللحظات الأخيرة.. ما سر غياب ابن سمير صبري عن الجنازة ؟

شهدت جنازة الفنان الراحل سمير صبري، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الذين حرصوا على مرافقة الجثمان من المستشفى وحتى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة، وبعدها تم نقل الجثمان للاسكندرية ليتم الدفن في مقابر العائلة.

ورغم الحضور الفني الكبير، لكن عدسات المصورين لم تلتقط أي صور لنجل سمير صبري، الذي غاب عن مساندة والده خلال فترة مرضه، وواصل غيابه في الجنازة، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقته بأبيه.

سر غياب نجل سمير صبري

أثار غياب حسن سمير صبري عن جنازة والده ومن قبلها غيابه عن دعم أبيه خلال فترة مرضه، العديد من الشكوك بأن ابن الفنان ربما هجر والده ولم يعد يعترف به، إلا أن البعض رجح أنه لم يتمكن من اللحاق بالجنازة نظرا لظروف السفر وانشغاله بالعمل، على أن يحضر العزاء.

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