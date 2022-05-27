بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

أتم الفنان مجدي كامل مناقشة رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكي ود. سميرة محسن ود. سحر أمين.



بدأت المناقشة يترحيب الاستاذ للدكتور اشرف زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.



بدأ أولا بالترحيب بالأستاذة الدكتورة سحر أمين أخت الفنان أحمد أمين ثانيا الترحيب بالأستاذة الدكتور سميرة محسن قائلا "انا مقدرش اقول اكتر من اسمها هي أستاذة كبيرة جدا".



ثم بدأ المناقشة بتعريف لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه للفنان مجدي كامل.



أعطي الدكتور أشرف زكي نبذة عن الفنان مجدي كامل قائلا"مجدي كامل واحد من أهم الفنانين واسهم في المعهد طالبا ومعيدا ثم دكتورا".



ثم تناولت الحديث الدكتورة سميرة محسن وعبرت عن صعوبة المناقشة لابن من ابنائها وعبرت عن فرحتها لابن ان يصبح زميلا لها قائلة "كنت بسيبه وهو طالب يدير المحاضرة مابالك لو دكتور وعاوزاه يشيل المسئولية وبكره يعرف قيمتها كويس جدا" وحملته أمانة التدريس مهنئة نفسها لوجود مجدي كامل وسط هيئة التدريس .

وهنأت الفنانة مها أحمد زوجها الفنان مجدى كامل بعد حصوله على الدكتوراه مع مرتبة الشرف ونشر عدة صور عبر حسابها بموقع “ انستجرام ”.

وكتبت مها احمد “ الحمد لله والشكر لله الف الف مبروك يا دكتور مجدى دكتوراه مرتبة الشرف الأولى تحت اشراف دكتور اشرف ذكى والدكتورة سميره محسن والدكتوره سحر ”.

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