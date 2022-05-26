مجدي كامل يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أتم مجدي كامل مناقشة رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكي ود. سميرة محسن ود. سحر أمين.



بدأت المناقشة يترحيب الاستاذ للدكتور اشرف زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية

بدأ اولا بالترحيب بالاستاذة الدكتورة سحر امين أخت الفنان أحمد امين ثانيا الترحيب بالأستاذة الدكتور سميرة محسن قائلا "انا مقدرش اقول اكتر من اسمها هي استاذة كبيرة جدا"

ثم بدأ المناقشة بتعريف لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه للفنان مجدي كامل

اعطي الدكتور اشرف زكي نبذة عن الفنان مجدي كامل قائلا"مجدي كامل واحد من أهم الفنانين واسهم في المعهد طالبا ومعيدا ثم دكتورا"

ثم تناولت الحديث الدكتورة سميرة محسن وعبرت عن صعوبة المناقشة لابن من ابنائها وعبرت عن فرحتها لابن ان يصبح زميلا لها قائلة "كنت بسيبه وهو طالب يدير المحاضرة مابالك لو دكتور وعاوزاه يشيل المسئولية وبكره يعرف قيمتها كويس جدا" وحملته أمانة التدريس مهنئة نفسها لوجود مجدي كامل وسط هيئة التدريس .



وتحدث الباحث مجدي كامل وتناول نبذة عن الرسالة بحمد الله والبكاء عند ذكر والديه وشكر زوجته الفنانة مها احمد وعائلته وشكر اخته عزة كامل والدكتور اشرف زكي واساتذته الذين ساندوه وبالاخص الاستاذة الدكتورة سميرة محسن وغيرها من دعموا الفنان مجدي كامل للوصول لمناقشة الدكتوراه وشكر إدارة المعهد لتيسير الاجراءات الخاصة بالبحث

وقال ملخص رسالته عن ايقاع" أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلي في العرض المسرحي"

شكر الدكتور اشرف زكي الباحث علي تقديمه لرسالته

وتمت المناقشة بداية من الدكتورة سحر امين وطالب الدكتور اشرف زكي مازحا"الرحمه" عبرت عن سعادتها بالرسالة المقدمة من الباحث مجدي كامل وبدأت بمناقشة الاجزاء الذي تناول فيها الايقاع الموسيقي وعبرت عن صعوبة الموضوع وذكرت اهم ايجابيات البحث المقدم وايضا سلبياته

واختتمت الدكتوره سحر امين المناقشة بشكر الفنان مجدي كامل

وعبر الدكتور اشرف زكي عن سعادته بوجود الدكتور سحر امين معبرا عن استفادته ايضا من ملاحظات الدكتور سحر امين

وعبر الفنان مجدي كامل عن شكره للدكتورة سميرة محسن قائلا" اول من ادتني فرصه لدور البطول’"

كان من ابرز الحضور اللاعب رمضان صبحي وابنه اللاعب عادل مجدي كامل وعدد من محبي الفنان مجدي كامل.

وصدر القرار يوم ٢٢/٥ /٢٠٢٢ بعد مناقشة اللجنة المكونة من د اشرف زكي والدكتورة سميرة محسن والدكتور سحر امين حصول الباحث مجدي كامل محمد عبد المجيد درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف.