عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي كامل يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف

صدى البلد

أتم مجدي كامل مناقشة رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكي ود. سميرة محسن ود. سحر أمين. 


بدأت المناقشة يترحيب الاستاذ للدكتور اشرف زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية 
بدأ اولا بالترحيب بالاستاذة الدكتورة سحر امين أخت الفنان أحمد امين ثانيا الترحيب بالأستاذة الدكتور سميرة محسن قائلا "انا مقدرش اقول اكتر من اسمها هي استاذة كبيرة جدا" 
ثم بدأ المناقشة بتعريف لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه للفنان مجدي كامل 
اعطي الدكتور اشرف زكي نبذة عن الفنان مجدي كامل قائلا"مجدي كامل واحد من أهم الفنانين واسهم في المعهد طالبا ومعيدا ثم دكتورا" 
ثم تناولت الحديث الدكتورة سميرة محسن وعبرت عن صعوبة المناقشة لابن من ابنائها وعبرت عن فرحتها لابن ان يصبح زميلا لها قائلة "كنت بسيبه وهو طالب يدير المحاضرة مابالك لو دكتور وعاوزاه يشيل المسئولية وبكره يعرف قيمتها كويس جدا" وحملته أمانة التدريس مهنئة نفسها لوجود مجدي كامل وسط هيئة التدريس .

احدثهم مجدي كامل.. نجوم حصلوا على درجات علمية دكتوراه وماجستير

اليوم.. مجدي كامل يناقش رسالة الدكتوراه


وتحدث الباحث مجدي كامل وتناول نبذة عن الرسالة بحمد الله والبكاء عند ذكر والديه وشكر زوجته الفنانة مها احمد وعائلته وشكر اخته عزة كامل والدكتور اشرف زكي واساتذته الذين ساندوه وبالاخص الاستاذة الدكتورة سميرة محسن وغيرها من دعموا الفنان مجدي كامل للوصول لمناقشة الدكتوراه وشكر إدارة المعهد لتيسير الاجراءات الخاصة بالبحث 
وقال ملخص رسالته عن ايقاع" أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلي في العرض المسرحي"
شكر الدكتور اشرف زكي الباحث علي تقديمه لرسالته 
وتمت المناقشة بداية من الدكتورة سحر امين وطالب الدكتور اشرف زكي مازحا"الرحمه" عبرت عن سعادتها بالرسالة المقدمة من الباحث مجدي كامل وبدأت بمناقشة الاجزاء الذي تناول فيها الايقاع الموسيقي وعبرت عن صعوبة الموضوع وذكرت اهم ايجابيات البحث المقدم وايضا سلبياته
واختتمت الدكتوره سحر امين المناقشة بشكر الفنان مجدي كامل 
وعبر الدكتور اشرف زكي عن سعادته بوجود الدكتور سحر امين معبرا عن استفادته ايضا من ملاحظات الدكتور سحر امين 
وعبر الفنان مجدي كامل عن شكره للدكتورة سميرة محسن قائلا" اول من ادتني فرصه لدور البطول’"
كان من ابرز الحضور اللاعب رمضان صبحي وابنه اللاعب عادل مجدي كامل وعدد من محبي الفنان مجدي كامل. 
وصدر القرار يوم ٢٢/٥ /٢٠٢٢ بعد مناقشة اللجنة المكونة من د اشرف زكي والدكتورة سميرة محسن والدكتور سحر امين حصول الباحث مجدي كامل محمد عبد المجيد درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف.

مها أحمد اشرف زكي الفنانين الفنان مجدي كامل مجدى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

شاهد .. أول صور لـ مصري وزوجته ضحيتيّ القتل في أمريكا

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

موضوعات متعلقة

احدثهم مجدي كامل.. نجوم حصلوا على درجات علمية دكتوراه وماجستير

بحافظ على مكانتي| درة تروي موقفا في مسلسل نسر الصعيد .. فيديو

محسن منصور: فيه ممثلين بتتعبك ووفاء عامر بنت جدعة

علي الحجار يبدع في ليلة طربية وسط جمهوره.. صور

توافد الجماهير للاستمتاع بصوت علي الحجار في أوبرا جامعة مصر

وفاء عامر: بيت الشدة صحوة للعالم وكنت سيئة الظن في الدولة

مها أحمد: بيت الشدة بعد الشدة.. ووفاء عامر أم للكل

دعم الرئيس السيسي وهاجم الجماعات الإرهابية .. محطات في حياة عادل إمام.. أعماله السينمائية والتلفزيونية تميزت بالجرأة وإثارة الجدل

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة الأخيرة من شوال .. الأوقاف توضح أهمية الاستثمار في حياتنا

أحمد كريمة: مباح للمغترب الزواج بثانية إذا لم يستطع العودة إلى الأولى..فيديو

حرب التصريحات بنهائي أبطال أوروبا.. مباراة مشتعلة قبل صافرة البداية

مصر مع المغرب والكاميرون .. قرعة بطولة إفريقيا للرجال مصر 2022

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

لافروف: ننظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ