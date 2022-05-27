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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو ليفربول يخذلون محمد صلاح: لا نؤمن بالثأر

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره ريال مدريد الإسباني، غدا السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح “مؤخرا”، بأن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بسبب خسارة الريدز أمام الملكي بنتيجة 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف على يد سيرجيو راموس في نفس المباراة، ومغادرته أرضية ملعب المباراة “باكيا” في الشوط الأول.

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لاعبو ليفربول اختلفوا مع محمد صلاح بشأن تصريحاته حول مواجهة ريال مدريد، وأكدوا أنهم لا يعتبرونها مواجهة ثأرية.

ردود أفعال لاعبي ليفربول حول تصريحات محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد:

 

هندرسون:

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول:" لقد ضحكنا حول هذا الأمر، محمد صلاح لم يقصد تهديد ريال مدريد، أليس ذلك يا مو؟".

أضاف هندرسون:" أتفهم وجهة نظر محمد صلاح، كلاعب لكن لا يمكن أن يحفزك أي شيء أكثر من نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد فريق من طراز رفيع، وهذا يطلب منا أن نبذل 100 % من جهدنا".

ساديو ماني:

صرح ساديو ماني بأن مواجهة ريال مدريد ليست انتقامية، وأن لاعبو ليفربول لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي من أجل الفوز على ريال مدريد.

تابع ساديو ماني:" هذا تصريحات محمد صلاح المميزة كالعادة، لقد نسينا جميعا ما حدث في نهائي 2018، بالتأكيد ريال مدريد كان الأفضل واستحق الفوز لكن المباراة المباراة المقبلة ستكون مختلفلة".

يورجن كلوب:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول:" أنا لا أؤمن بالانتقام، لكن أتفهم رغبة محمد صلاح في تصحيح ما حدث في نهائي 2018".

أشار كلوب:" الحياة دائما ما تعطيك فرصة ثانية، كل شيء على مايرام بيني وريال مدريد، إنها كرة قدم على أعلى مستوى".

 

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6  ألقاب لكل فريق.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا ماني

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