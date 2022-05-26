محمد صلاح لكريم بنزيما: لو كنت مكاني لتمنيت الثأر

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قبل المواجهة التي ستجمع الريدز والملكي بعد غد السبت، على ملعب “دو فرانس” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح، أكد مؤخرا، أنه يسعى للثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليرد عليه بنزيما قائلا: "صلاح يمكنه أن يقول ما يريد".

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”:" متحمس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله هنكسب، فضلت مواجهة ريال مدريد في النهائي بسبب الخسارة أمامه في نهائي 2018 وأيضا الإصابة التي تعرضت لها".

وواصل: "الإصابة أمام ريال مدريد في نهائي 2018 من أسوأ اللحظات التي مرت علي في مسيرتي الكروية".

وأشار: "لو عاش كريم بنزيما ما حدث لي في نهائي 2018 كان سيتمنى أن يواجه ليفربول في النهائي، أتمنى أن يكون متفهم إحساسي، أريد مواجهة ريال مدريد بسبب ما حدث في 2018 وأيضا لأن ريال أقوى فريق في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ".

وواصل: "في نهائي 2018 لم نكن في أفضل مستوى لنا بالإضافة إلى الإصابات العديد، وريال مدريد استحق التتويج باللقب، لكن أتمنى أن يكون هذا النهائي متخلفا، دعنا نرى ما سيحدث".

واختتم: "ريال مدريد يمتلك مديرا فنيا من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وأيضا لاعبين على أعلى مستوى، نجحوا في الفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي هذا الموسم، لا يمكن الاستهانة بهم".

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 13 لقبا، ويحل إي سي ميلان وصيفا بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبابرن ميونخ المركز الثالث بـ 6 ألقاب لكل فريق.