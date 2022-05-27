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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الكزبرة والثوم.. طرق علاج حب الشباب

صدى البلد

تعانى أغلب الفتيات فى سن المراهقة من حب الشباب وتحفيز فى الوجه وهو ما يسبب لهن الإحراج الشديد لعدم حصولهن على بشرة نضرة صافية.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض طرق علاج حب الشباب الطبيعية التى تساعدك على الحصول على بشرة صافية وفقا لموقع بولد سكاى.

من طرق علاج حب الشباب ما يلي:-

· قشور البرتقال: تجفيف قشور فاكهة البرتقال من خلال أشعة الشمس. طحن القشور بعد أن تصبح قاسية. خلط القشور المطحونة مع كميةقليلة من الماء للحصول على عجينة متماسكة يتم فردها موضعياً على المناطق المتضررة.


 

· عصير الليمون: تبليل قطنة بعصير الليمون، ثم مسح البشرة بالعصير، وتركه إلى أن يجف.


 

· الثوم: تدليك المنطقة المصابة بفصوص الثوم عدة مرات خلال اليوم. تناول فصين أو ثلاثة فصوص نيئة يومياً لتنقية الدم.


 

· عصير النعناع أو الكزبرة: خلط ملعقة صغيرة من عصير النعناع أو الكزبرة مع بودرة الكركم. دهن الوجه بالخليط، وتركه فترة زمنية قبلغسله.


 

·  القرفة مع العسل: خلط كمية قليلة من القرفة مع العسل للحصول على عجينة متماسكة. تطبيق الماسك على الحبوب قبل النوم، ثم غسله بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي. الوقاية من تفاقم مشكلة حب الشباب المحافظة على نظافة الوجه، وغسله باستمرار لإزالة الأتربة والدهون التي تعد السبب الأول وراء تكون البكتيريا المسببة للبثور.


 

·تجنب العبث بالحبوب ولمسها حتى وإن كانت جافة.

·استعمال غسول وجه طبي يتناسب مع نوع البشرة. الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء، وما لا يقل عن ثمانية أكواب يومياً لطرح سمومالجسم خارجاً، وقتل البكتيريا.


 

·  تناول طعام صحي متوازن، والابتعاد عن المقالي، والأطعمة الغنية بالدهون مقابل زيادة الحصة الواحدة من الألياف والفيتامينات الموجودةفي الخضار، والفواكه.

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