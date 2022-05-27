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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لورانس العرب وسيدة القصر.. ما السر وراء انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة؟

عمر الشريف وفاتن
عمر الشريف وفاتن حمامة

سيدة الشاشة العربية، التي مازالت تعيش داخل قلوب الملايين من المصريين، برقتها وجمالها وبراعتها في التمثيل، الفنانة الراحلة فاتن حمامة التي مازال يذكر الجميع قصة حبها الكبيرة للفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

الثنائي المحبب لدى جميع من يشاهده، فعلى الرغم من رحيلهم إلا أن الجميع مازال يتحدث عن قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف، فكان الجميع يحب أن يراهم سويًا على الشاشة، لكن على الرغم من قصة حبهم الكبيرة إلا أنهما انفصلا عن بعضهما البعض، فما سر انفصال الثنائي؟

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بدايات فاتن حمامة 

وُلدت الفنانة فاتن حمامة في 27 مايو 1931م، في حي عابدين، في القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، في السادسة من عمرها، عندما فازت بجائزة أجمل طفلة في مصر، حيث أرسل والدها صورتها للمخرج محمد كريم أثناء بحثه عن طفلة تقف أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم «يوم سعيد».

تحمس الفنان الكبير الراحل يوسف وهبي لموهبة فاتن حمامة، واختارها لتقف إلى جانبه في فيلمي «ملاك الرحمة، وكرسي الاعتراف»، وانطلقت منها للشهرة وسطع نجمها في سماء النجومية في الوطن العربي.

مسيرتها الفنية 

قدمت الفنانة فاتن حمامة، خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 100 فيلم، منهم «نهر الحب، دعاء الكروان، صراع في الوادي، سيدة القصر، لا أنام، بابا أمين.. وغيرها من الأفلام المميزة»، وحصلت على لقب سيدة الشاشة العربية.

قدمت سيدة الشاشة العربية في عالم الدراما التليفزيونية عملين فقط هما « ضمير أبلة حكمت، وجه القمر».

سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

زواج فاتن حمامة 

تزوجت سيدة الشاشة العربية خلال حياتها ثلاث مرات، كانت الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار، الذي كان يكبرها بسنوات كثيرة وأنجبت منه ابنتها نادية، ثم انفصلت عنه عام 1954م.

تزوجت فاتن حمامة للمرة الثانية من الفنانة العالمي عمر الشريف، وكان الزواج الأشهر، بعد قصة حب استمرت حتى بعد رحيلهم، وانجبت منه ابنها الوحيد طارق، إلا ان الثنائي انفصلا عن بعضهما البعض.

تزوجت للمرة الثالثة من طبيب الأشعة المصري الشهير محمد عبد الوهاب.

فاتن حمامة وعمر الشريف

على الرغم من زاوج فاتن حمامة ثلاث مرات إلا أن زواجها من عمر الشريف، كان الأبرز، والأشهر، فكانت حب حياتها، حيث وقعت في حبه بعد العمل معه في فيلم «صراع في الوادي» عام 1954م، بعد مشهد القبلة الشهير، الذي تسبب في انتشار شائعات كثيرة عنهما بعدها، وكانت في تلك الآونة متزوجة من عز الدين ذو الفقار.

سرعان ما تحولت تلك الشائعة إلى حقيقة، إذا قررت الانفصال عن زوجها عز الدين ذو الفقار، ووقعت في غرام عمر الشريف، خاصة وانها لم تكن سعيدة في زواجها.

اشترطت فاتن حمامة على حبيبها ميشيل شلهوب « عمر الشريف»، أن يُعلن إسلامه قبل الزواج منها، وبالفعل تخلى عن الديانة المسيحية من أجلها، وحدث الزواج عام 1955م.

فاتن حمامة وعمر الشريف

السر وراء انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة 

في الستينيات اختار المخرج العالمي دافيد لين، الفنان عمر الشريف لبطولة فيلم «لورانس العرب»، وهو الفيلم الذي ترشح عنه لجائزة الأوسكار، ومن بعده توالت أعماله العالمية، ما استدعى سفره إلى أوروبا، وأصطحب معه زوجته فاتن  حمامة.

بعد مرور 5 سنوات بدأت الخلافات تدب بين الزوجين، حيث انشغل عمر الشريف بأعماله العالمية عن زوجته، التي فشلت في أن تجد لها مكانًا إلى جانبه، وحاولت أن تجد لنفسها عمل خاصة وأنها كانت تُجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، لكنها لم توفق.

شعرت فاتن حمامة بالغيرة من نجاح زوجها، وطلبت منه العودة إلى مصر، لكنه رفض أن يُضحي بحلم العالمية من أجلها ولهذا السبب وقع الطلاق بينهما، لكن قصة الحب لم تنتهي فظل لورانس العربي عمر الشريف يحب سيدة الشاشة العربية حتى مماته.

سيدة الشاشة العربية عمر الشريف فاتن حمامة محمد عبد الوهاب ضمير أبلة حكمت عز الدين ذو الفقار صراع فى الوادى انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة لورانس العرب

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