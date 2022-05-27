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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد فاتن حمامة .. كرمها الروساء المصريين والعرب وأم كلثوم تدخلت لحل أزمتها

فاتن حمامة
فاتن حمامة

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة فاتن حمامة  والتي تعد واحدة أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية ، حيث انها من مواليد 27 مايو عام 1931 . 

ولدت الفنانة فاتن حمامة لأب من كبار الموظفين  في وزارة المعارف وقد كان يعمل بمدينة المنصورة.

فاتن حمامة 

كان للفنانة  فاتن حمامة ثلاثة أشقاء هم منير وليلى ومظهر، وقد أحبت الفن منذ سن مبكرة جدًا حين اصطحبها والدها لسينما عدن بالمنصورة وشاهدت فيلم لآسيا داغر، وقد روادها حلم التمثيل من حينها.

بدأت فاتن حمامة حياتها الفنية  من خلال  فيلم رصاصة في القلب مع الفنان محمد عبد الوهاب حين كانت طفلة  ، ثم  شاهدها يوسف وهبي وقدمها في فيلم ملاك الرحمة ثم في فيلم لقناع الأحمر. 

بعدها التحقت  فاتن حمامة بمعهد التمثيل في دفعته الأولى بعد أن أسسها الأكاديمي والفنان الراحل زكي طليمات، وتزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار.

قدمت فاتن حمامة  عدة أفلام ناجحة من إخراج زوجها حتى حدث الانفصال عام 1954 ،  وتزوجت بعدها بعام من الممثل العالمي عمر الشريف  الذي اشتركت معه للمرة الأولى عام 1954 بفيلم صراع في الوادي الذي كان أول أفلامه. 

فاتن حمامة 

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والزيجة الثالثة في حياة فاتن حمامة كانت من طبيب الأشعة المصري الشهير محمد عبدالوهاب.

كانت فاتن قد كشفت في إحدى اللقاءات الصحفية، عن أن حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت قد فرضت في تلك الفترة قيوداً على سفرها وعمر سوياً، بسبب رفضها التعاون مع المخابرات، فاستقر عمر الشريف وفاتن حمامة لاحقاً في أوروبا.

فاتن حمامة 

وبعد وفاة عبد الناصر قررت فاتن أن تعود إلى بلدها، أما عمر فقرر أن يبقى في أوروبا.

وأوضحت فاتن حمامة أن البعض حاول إقناعها بالعودة إلى مصر، ومنهم السيدة أم كلثوم، حيث تحدثت معها تليفونياً وقالت لها: “ارجعي وأنا أضمن لكِ دخولك وخروجك من مصر”، إلا أنها ردت عليها بكلمة واحدة: “كتر خيرك”، مؤكدة أنها حينها لم تستوعب فكرة أن يضمن مواطن مثلها فكرة دخولها وخروجها من بلدها.

حصلت الفنانة فاتن حمامة على تكريمات من الرؤساء المصريين والعرب ، فقد  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر  ميدالية الشرف ، وهو الامر ذاته الذى تكرر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، كما حصلت علي ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد ، وحصلت علي ميدالية الشرف من قبل الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، بالإضافة الى وسام المرأة العربية من قبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

فاتن حمامة 

 

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