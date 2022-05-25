كانت لطيفة.. أحمد كمال يكشف كواليس تمثيله أمام فاتن حمامة | فيديو

قال الفنان أحمد كمال ، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت من الجيل الذهبي في التعامل ، والإخلاص في العمل ، متابعا : " كانت بتروح قبل التصوير بساعتين وكانت بتحب تكون أول واحدة موجودة "



وأضاف الفنان أحمد كمال ، خلال حواره لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت لطيفة جدا في التصوير ، وفي مشهد ضربت عبلة كامل بالقلم وهي اتضيقت أني ضربت بجد وفضلت تتأسف ووقفت تصوير ".

وأردف : مشاركتي في الأعمال الفنية تأتي من منطلق احساسي بالمسؤولية أني لازم أقدم شيء جيد ، وهو سبب تحركي ، وأنا من زمان بتاع مسرح ، واللي بيحبوا المسرح عندهم رضا وقناعة .

وأردف : يظل المسرح بالنسبة لي له ثقله وذكرياته ، وحضوره جوانا وثقافته ، والقسم اللي اتعلمناها من صناع المسرح .