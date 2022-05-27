ملاك الرحمة.. ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة| تقرير

عرض برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والتي رحلت عن عالمنا في عام 2015.

وبدأت فاتن حمامة حياتها الفنية من خلال فيلم رصاصة في القلب مع الفنان محمد عبد الوهاب حين كانت طفلة، ثم شاهدها يوسف وهبي وقدمها في فيلم ملاك الرحمة ثم في فيلم القناع الأحمر.

وقدمت فاتن حمامة عدة أفلام ناجحة من إخراج زوجها حتى حدث الانفصال عام 1954 ، وتزوجت بعدها بعام من الممثل العالمي عمر الشريف الذي اشتركت معه للمرة الأولى عام 1954 بفيلم صراع في الوادي الذي كان أول أفلامه.

