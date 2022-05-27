محمود العسيلي في صورة مع عمرو دياب: أسطورة عايشة وسطينا

نشر الفنان محمود العسيلي، صورا من حفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمود العسيلي في الصور برفقة الفنان عمرو دياب، وعلق العسيلي قائلا: "حظك يبقى حلو لما تجيلك الفرصة تقرب من أسطورة عايشة في وسطينا.. ديو بقى ي نجم".



أحدث أعمال محمود العسيلي

في شهر مارس الماضي، طرح محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية وهى بعنوان "مسيكب"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، أغنية "مسيكب" من كلمات فلبينو وألحان محمود العسيلى وتوزيع موسيقى رامى سمير.

أحدث أغاني محمود العسيلي

طرح محمود العسيلي، مؤخرا أغنية "في مكان ما"، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع موسيقى رامي سمير.. والأغنية تحكى عن معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة، بالحزن، والقسوة، والوحدة، وهو أمر ليس سهلا، ولا يستطيع تجاوزه.

كما طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.