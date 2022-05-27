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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم بالبحيرة

صدى البلد

لقى عامل زراعى مصرعه وأصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء تصادم سيارة ملاكى بتوك توك على طريق قرية اللحوم في أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة أبو المطامير.


تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز أبو المطامير بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق قرية اللحوم، مما نتج عنه مصرع أحمد محمود ٥٥ سنة عامل زراعي وإصابة ربيع عطية محمد ٤٧سنة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقله لمستشفى أبو المطامير المركزى لتلقي العلاج.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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