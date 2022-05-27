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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طريق متسع لشخص وحيد.. حكايات من 12 مدينة عجيبة لأسامة علام

كتاب طريق متسع لشخص
كتاب "طريق متسع لشخص وحيد"

يصدر قريبا كتاب "طريق متسع لشخص وحيد" للروائي والقاص أسامة علام، عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

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ويقول الأديب الكبير محمد المنسي قنديل في مقدمة هذا الكتاب:
«تتجلى موهبة أسامة علام في استنطاق كل من يقابلهم فيحولهم جميعًا إلى حكايات صغيرة، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنية فائقة الجودة، ترتقي لجودة الشعر، يحوِّل البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رءوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصدّق كل ما يطرحه من رموز.

ويتابع: «علينا أن نصدق أن هناك مخلوقات ضئيلة لا تكاد ترى تعيش معنا في المنزل نفسه، وأن الأفيال تستجيب للغناء وتمارس الاحتضان، وأن كاتبًا عجوزًا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يغنين بأصوات ملائكية، ونعقد مثله صداقة مع فأر المكتبة، نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وآسرة ومعبرة عن بؤس الوحدة».

ويصفه بأنه كاتب يمتلك رهافة الشعراء، وتمعن الفلاسفة، يأخذنا في رحلته الغرائبية عبر المدن، ويقول: “يجعلنا نتمنى ألا يوقف ترحاله، وأن يواصل غناءە العذب”.

الشروق كتاب وهب صداقة حكاية المدينة الكتاب

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