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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شائعات إخوانية.. الوطنية للصحافة تنفي نقل أصول 3 مؤسسات قومية لجهة سيادية

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بياناً أكدت فيه عدم صحة ما تناولته أحد أذرع الإعلام الإخواني بشأن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية، في إطار مخطط الاستحواذ علي أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً. 

يأتي ذلك في إطار مواجهة المحاولات المستمرة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف بث الأباطيل والشائعات للنيل من حالة الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر والذي أشادت به المنظمات الدولية والذي توج مؤخرا بمشروع مستقبل مصر الزراعي.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير الطبع والنشر وروز اليوسف ، جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقا لدراسات جدوى، وعلي الأراضي المملوكة لها مثل إنشاء جامعة لأخبار اليوم واستكمال كليات جامعة الأهرام الكندية، وذلك بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها مالياً وخدمياً .

وأولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتماماً كبيراً بملف الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ علي حقوق المؤسسات، وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ علي مهنتهم العريقة .

وأكدت الهيئة علي دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفي والتنويري خاصة في ظل الهجمات المسعورة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع.

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