الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي لرئيس مقاطعة عين السبع

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على توجيه الشكر إلى يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالمغرب، وأهداه علم ودرع وتيشيرت الأهلي، وذلك في ختام مران الفريق الجماعي مساء اليوم.

ووجه الخطيب الشكر إلى رئيس مقاطعة عين السبع، وكذلك القائمين على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي على جهودهم وحسن الاستضافة لتدريبات الفريق، التي تعكس الروح الطيبة بين الأشقاء.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.