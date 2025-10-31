السلطات التشادية تغلق معبر إدري على الحدود السودانية



أغلقت السلطات التشادية معبر إدري واقع على الحدود السودانية، وسط تباين الروايات حول أسباب الإغلاق.

ووفق مصادر سودانية ؛ ويُعد معبر إدري الحدودي الممر الرئيسي لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى السودان.

وقال المصادر ” أن السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول (الكارو) والتي تنقل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة أديكونق السودانية.

ونبهت إلى أن القرار جاء عقب فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسوماً على الكارو التي تحمل الوقود من إدري إلى المناطق الحدودية.

فيما أكدت المصادر أن السلطات التشادية كانت تسمح في السابق بمرور الكارو بينما تمنع دخول الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع إلى السودان عبر المعبر.

وألمحت المصادر إلى أن لجنة مجتمعية مشتركة عقدت اجتماعات مع السلطات التشادية في مدينة إدري لبحث سبل معالجة المشكلة، بعد أن أبلغت الأخيرة اللجنة بأن مسلحين سودانيين فرضوا رسوماً جديدة على العربات التي تجرها الخيول وتنقل الوقود إلى داخل السودان.

