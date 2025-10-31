قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البرلمان العربي يمنح رجل الأعمال الإماراتي محمد حجازي وسام رواد التنمية

لحظة منح محمد أديب حسن حجازي وسام رواد التنمية
لحظة منح محمد أديب حسن حجازي وسام رواد التنمية
الديب أبوعلي

كرم البرلمان العربي رجل الأعمال الإماراتي محمد أديب حسن حجازي، بمنحه وسام "رواد التنمية"، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي للشخصيات العربية التي قدّمت إسهامات متميزة في دعم وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة على المستوى العربي، وذلك تقديرًا لدوره البارز في مجالات التنمية المستدامة والتطوير العقاري.

ويُعد محمد أديب حسن حجازي من الروّاد البارزين الذين ساهموا بجهود متميزة في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في الوطن العربي.

وخلال التكريم الذي جاء على هامش أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن بالغ تقديره لمبادرة سعادة محمد أديب حجازي بتقديم تبرع مادي لدعم أنشطة البرلمان العربي، مشيرًا إلى أن هذا التبرع يمثل أسمى معاني الانتماء القومي والمسؤولية الوطنية، كما يعد أكبر تبرع يتلقاه البرلمان العربي منذ تأسيسه.

وأكد اليماحي، أن هذه المبادرة الكريمة "لا تُقاس بقيمتها المادية، بل بمعانيها ورسالتها النبيلة"، إذ تعكس إيمان سعادة محمد أديب حجازي الصادق بدور البرلمان العربي كمنبر موحّد لإرادة الشعب العربي، وحرصه على دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها العليا.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في العالم العربي كشركاء فاعلين في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومساندة مسيرة التكامل والتنمية في الوطن العربي الكبير، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي يضطلع بها محمد أديب حجازي في مجالات التنمية المستدامة والتطوير العقاري، وما قدمه من مشاريع نوعية تركت بصمة واضحة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية.

واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد أن تكريم سعادة محمد أديب حجازي يأتي تقديرًا لدوره الرائد، وتجسيدًا لما يمثله من نموذج مشرف لرجل الأعمال العربي الذي يسخر جهده وموارده لخدمة قضايا أمته العربية، متمنيًا له دوام النجاح والعطاء.

البرلمان العربي جلسة البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي محمد أديب حسن حجازي رواد التنمية التطوير العقاري جامعة الدول العربية

