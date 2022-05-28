عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: نتوقع مكاسب استثنائية من عائدات النفط والغاز هذا العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير المال الروسي الجمعة أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال الوزير أنطون سيلوانوف في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي ”نتوقع أن نحقّق ما يصل إلى تريليون روبل (14,4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية“.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية هذا العام بدلاً من ادخارها.

إسبانيا تتدخل لحل أزمة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.. تفاصيل

ألمانيا: التحرر من الاعتماد على الغاز الروسي قد تطول قليلا

وأكد الوزير الروسي أن الأموال ستنفق على ”مدفوعات إضافية“ لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال و“العملية الخاصة“ في أوكرانيا، في إشارة إلى هجوم موسكو في الدولة الموالية للغرب، مشددًا على أن ”هناك موارد لذلك“.

وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، لكنها لم تطل إمدادات النفط والغاز الروسية.

وقلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا من تأثير العقوبات، قائلاً إن ”تصرفات أوروبا الفوضوية“ أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.

وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مايو الماضي، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

روسيا دولار النفط الرئيس الروسى التنمية الاقتصادية موسكو فلاديمير بوتين النفط والغاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النفط والغاز الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

موضوعات متعلقة

روسيا تفتح تحقيقًا عاجلًا بعد اندلاع حريق في مستودع نفط قرب أوكرانيا

قرار عاجل من روسيا بعد هجوم أوكراني على مستودع نفط بمدينة بيلجورود

ترشيحاتنا

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

عبادات بعد صلاة الفجر وقبله .. 6 سنن لا تغفلها

محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ