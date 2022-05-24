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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تتدخل لحل أزمة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.. تفاصيل

إسبانيا تتدخل لحل
إسبانيا تتدخل لحل أزمة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستكون قادرة على حل مشكلة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.

وفي مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال سانشيز إن باطن أرض شبه الجزيرة الأيبيرية تحتوي على حوالي نصف احتياطيات الغاز المسال في الاتحاد الأوروبي. 

ووفقا له، فإن حصة إسبانيا في عملية تحويل الغاز من حالة سائلة إلى حالة غازية في أوروبا تصل إلى 37٪.

وكانت مدريد أكثر نشاطا من عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى في الدعوة إلى خفض أسعار الطاقة، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وجنبا إلى جنب مع البرتغال، فرضت البلاد سقفًا مؤقتًا لأسعار الغاز الطبيعي والفحم. 

وأصدرت الحكومة الإسبانية مرسوماً في مايو يحدد تكلفة الغاز لمحطات الطاقة عند 40 يورو لكل ميجاوات ساعة. 

وستعمل الآلية المقترحة لمدة عام وستؤدي إلى متوسط ​​سعر سنوي قدره 48.8 يورو لكل ميجاوات. 

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وبلغ سعر الغاز في 11 مايو 72 يورو، فيما بلغ المتوسط ​​للربع الأول من العام الجاري 80 يورو.

وفي مايو، ارتفع سعر الديزل والبنزين في إسبانيا بنسبة 2٪ خلال أسبوع ووصل إلى مستوى تاريخي جديد. 

وبلغ متوسط ​​تكلفة لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، فيما بلغت تكلفة الديزل 1.91 يورو للتر. 

منذ الأول من أبريل، بدأت موسكو في قبول مدفوعات الغاز من الدول غير الصديقة بالروبل. 

وشدد فلاديمير بوتين على أن رفض العمل بالعملة الروسية سيعتبر إخفاقًا في الوفاء بالالتزامات بموجب العقود.

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