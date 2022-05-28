طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على لجان الامتحانات بالوادي الجديد.. فيديو وصور

توافد طلاب الدبلومات الفنية بمدارس الوادي الجديد اليوم السبت على لجان الامتحانات وذلك لاداء امتحانات اخر العام بكافة المدارس الفنية علي مستوي مراكز المحافظة الخمس .

وكان الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، قد اعلن عن جاهزية قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، التي انطلقت اليوم السبت 28 مايو لطلاب التعليم الزراعى والتجارى والصناعى.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة باللجان، فضلا عن عمليات التطهير والتعقيم يوميا.

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وأوضح مدير التعليم أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمسة حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مؤكدا على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد والمسافات مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات بكل هدوء والتزام.

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