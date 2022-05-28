علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى المزارع.

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وبالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين أحد الأشخاص "المجنى عليه –مزارع" وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجانى)، وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى المجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله، ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بسوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.