ختام الدورة التدريبية بأسوان لتنمية مهارات التواصل لمسئولى المشاركة المجتمعية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة وإدارة الإجتماعات وكتابة التقارير لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس ، وكذا منسقى برنامج الغذاء العالمى (WFP) بالقرى المختلفة ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وبإشراف من برنامج الغذاء العالمى وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن .

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد قام بتنفيذ عدد من الدورات لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقم.

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ومن جانبهم أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة والتى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفائتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية ، مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم فى مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز عبر نموذج المحاكاة الذى تم التدريب عليه ، وقد تم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين .

هذا وكانت قد إستكملت محافظة أسوان جهودها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية فى إطار خطة متكاملة لتنفيذ أعمال التطوير مرحلياً بداية من الكورنيش القديم والجديد وحتى طريقى كيما والسماد بشرق المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية بوسط المدينة سواء بالرصف أو بتركيب بلاط الأنترلوك .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الطرق والمحليات والجهات المختصة بأعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وإتصالات بسرعة إنهاء الأعمال الجارية فى هذه الشوارع لتحسين جودة الحياة للمواطنين ، وأيضاً لخلق بانوراما جمالية متكاملة ، مع تحقيق السيولة المطلوبة فى الحركة المرورية وللمشاة .

وأكد المحافظ على أن هناك تنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان للبدء فى مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه حيث جارى إنهاء أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى مطابق للمواصفات تحسباً لتركيب أى خطوط للبنية الأساسية فى المستقبل ، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس وردم الحفر الناتجة من أعمال البنية التحتية ، مع رفع التراكمات بالطريق والشوارع الجانبية بطول 20 متر ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية لمستعمرة كيما ، وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة السن والدمك ، ثم رفع طبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الأسفلتية .



