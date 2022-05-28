بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية و186 لجنة تستقبل 55 ألف طالب وطالبة بنطاق البحيرة

انطلقت اليوم السبت ٥/٢٨ الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بكافة نوعياتها ( الصناعى _ التجارى _ الزراعى _ الفندقى ) والمقرر انتهائها فى ٩ / ٦ / ٢٠٢٢ وذلك طبقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لسير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات مع الالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل توجيهات طارق شوقىوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين وألا تتجاوز كثافة الطلاب داخل اللجان من ١٤ الى ١٦ طالب مع تكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية فى ١٧ إدارة تعليمية وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الامنه بين الطلاب داخل اللجان والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان كما تم التنسيق مع الصحة ومرفق الإسعاف والدفاع المدنى والتأمين الصحى والمياه والكهرباء استعدادا للامتحانات والتنسيق أيضاً مع الجهات الأمنية أيضا لنقل أوراق الأسئلة والإجابة .



وتم توفير الاستراحات الخاصة وتجهيزها بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال السادة رؤساء اللجان والاعضاء القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بالاثاث اللازم وكافة وسائل الراحة اللازمة حيث تم توفير ٤٥ استراحه ( ٢٧ للرجال _ ١٨ للسيدات) بسعة اجمالية (١٥١٦) تم تجهيزها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها جيدا بما يليق بمكانة المعلم وتم مراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات وتوفير كافة الامكانيات من كهرباء وانارة واثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالاضافة الى الخدمات المعاونة بكل استراحة وتوفير ادوات التطهير والتعقيم اللازمة



مشيراً إلى أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه بنطاق المحافظة يبلغ ٥٤٩٠٠ طالب وطالبة بجميع النوعيات ( صناعى ٣٧٦٢٠ _ زراعى ٧٩٥٠ _ تجارى ١٠٠٧٠ _ فندقى ١٥١) موزعين على ١٨٦ لجنة بنطاق ١٧ إدارة تعليمية.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير كافة الأجواء الآمنة اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر والعمل على راحه الطلاب مع تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع دخول الهواتف المحمولة ووضع خطة محدده لتنظيم دخول الطلاب من وإلى اللجان وفقاً للإجراءات الاحترازية مع ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية التى تعمل على مدار اليوم لرصد اى مشكلات طارئه.

