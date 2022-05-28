بحضور وزيرين ومحافظ.. تكريم المسئولين عن تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

وصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى مقر قصر ثقافة وادي النطرون في مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزيرين كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشاهد كل من الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي ومحافظ البحيرة فيلما تسجيليا حول رحلة العائلة المقدسة بالبحيرة أعقبه عرض تقديمي (برزينتيشن) قدمه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة يتضمن نبذة تاريخية عن المسار والموقف التنفيذي لتطوير نقاط المسار وما تم من أعمال خلال الفترة الماضية.

وكرم الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي ومحافظ البحيرة، خلال اللقاء، عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظة الذين تابعوا وأشرفوا علي عمليات التطوير للمسار بالمحافظة.

وشمل التكريم، كل من د. غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ود. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، م. عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار، د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار، من وزارة السياحة والآثار، وكل من اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، من وزارة التنمية المحلية.

كما شمل التكريم من محافظة البحيرة كل من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام ومدحت يوسف مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس سيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لوادي النطرون.

في السياق ذاته تفقد وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ البحيرة معرض التراث القبطى والمنتجات التراثية بالمحافظة والمقام بقصر ثقافة وادى النطرون ويضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون.

وخلال الجولة أشاد الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي بمستوي المنتجات الموجودة في المعرض والتي تضم ما تتميز به المحافظة من حرف تراثية.

وأكد الدكتور خالد العناني حرص وزارة السياحة و الآثار على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف إلى تحسين نوع وجودة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة، مشيراً إلي جهود الوزارة الحالية في منصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت، وسعي الوزارة المستمر لتوفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع علي أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات.

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