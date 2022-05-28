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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل رياضية بقرى ناصر وببا في بني سويف ضمن حياة كريمة

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة ببني سويف

 نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قافلتين رياضيتين بدلاص وقمبش بمركزي ناصر وببا، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنظيم قوافل رياضية بقرى المبادرة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.


وتضمنت القافلتان، العديد من الفعاليات والأنشطة تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات (خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة ، اللياقة البدنية ،ألعاب صغيرة، شد الحبل وغيرها من المسابقات والأنشطة )، وتم توزيع تي شيرتات على أبناء القريتين المشاركين في فعاليات القافلة من البراعم والطلائع والشباب من الجنسين.

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وأضاف مصطفى إبراهيم مدير عام  الشباب والرياضة، أنه في نهاية المسابقات تم توزيع جوائز رياضية على المشاركين والفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، حيث أعرب شباب القرى عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بقراهم.

 

وشهدت القافلة حضور: الدكتورة مريم عياد، الدكتورة سامية عيد مندوبي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، محمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة، والإخصائيين الرياضيين بالمديرية ، أحمد برعي مدير إدارة شباب ناصر ورائد رمضان مدير إدارة شباب ببا والاخصائيين الرياضيين بالإدارتين.

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