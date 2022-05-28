عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مع وكيل وزارة التربية والتعليم سير أعمال امتحانات "النظري"، لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022 ، حيث يؤدي أكثر من 30 ألف طالباً وطالبة الامتحانات أمام 113 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك للاطمئنان على توافر كافة التسهيلات لنجاح عملية الامتحان ، التي بدأت اليوم السبت 28 مايو الجاري وتختتم في الـ 9 من يونية المقبل.

حيث  شدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب ،مؤكدا على أهمية متابعة  توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة ، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة ، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة تزامناَ مع دخول فصل الصيف .

محافظ بني سويف: استلام أكثر من 167 ألف طن من القمح

من جهته ، أوضح  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات قد انطلقت اليوم في جميع التخصصات (زراعي ، صناعي ، تجاري) بواقع : 67 لجنة للقطاع الصناعي ، و25 لجنة للتجاري، و20 لجنة زراعي ، ولجنة فندقي.

وأشار إلى إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ، تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم بالمراكز لتلقى أى شكاوى أواستفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، والتي يتم رفعها لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، للتعامل السريع مع أية مواقف طارئة ، منوها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين خطوط سير ولجان الإمتحانات ومراكز توزريع ورق الأسئلة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تفقده "اليوم" لعدد من اللجان بإدارة تعليم بني سويف للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية وضوابط أداء الامتحانات وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، فضلا عن الاطئمنان على مستوى الامتحان وجودة الطباعة والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم بني سويف التنسيق طالبة الدبلومات الفنية محافظ بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات فصل الصيف المراكز الامتحانات قرارات امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

مذبحة الريف الأوروبي.. كيف تحول عاشق إلى سفاح وقتل عائلة بأكملها؟|تحليل نفسي

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

36 قناة تنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ800 شخص في 3 قوافل طبية في بني سويف

ترشيحاتنا

خطابات شكر للأوقاف من فنزويلا والبرازيل تقديرًا لدور موفدي الوزارة

دعاء السفر كما ورد عن النبي .. ردده طول الطريق

السلاح مقابل القمح.. روسيا تتهم أمريكا بالتسبب في أزمة غذاء بأوكرانيا

أصوات مرعبة وموتى.. جزيرة الأشباح بإيطاليا أكثر الأماكن المسكونة في العالم

إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض لصناعة الطائرات المسيرة

الوزراء ينفي فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية لأداء امتحانات نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حماية المستهلك ينتصر للمواطن.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات |فيديو جراف

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ