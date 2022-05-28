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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: كشف طبي وعلاج مجانى لـ 2760 مواطنا بقريتى الرقبة وخريت

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية داخل قريتى الرقبة بمركز دراو وخريت 1 بمركز نصر النوبة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين وشملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية حيث تم إجراء الكشف الطبى على  2760 مواطنا ومواطنة مجاناً. 

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وأشار إيهاب حنفى إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة  للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة .

وعقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماعا عبر تقنية الكونفرانس الافتراضى، برؤساء لجان ومراقبين أوائل الدبلومات الفنية، ومديرى الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وذلك بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفنى وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام.

يأتى الاجتماع لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية "دور أول" للعام الدراسى 2022 /2021، التى تنطلق غداً السبت الموافق 28 مايو، وتنتهى الخميس 9 يونيو المقبل طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة.

وإستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنيًا لهم إقامة طيبة بأسوان، مؤكدًا أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات التى تضمن أجواء تربوية ملائمة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.
 

وأشار "لطفى"، إلى أهمية مراعاة القواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العمل، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة  الطلاب، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم والتصدى لمحاولات الغش.

وأضاف عبد الكريم لطفى أنه على رؤساء اللجان حسن اختيار حجرة الكنترول والتأكد من وصول أوراق الإجابة بأرقام استماراتها وبالأعداد الكافية وأنها سليمة وصحيحة وضرورة فرزها بوقت كاف قبل تسليمها للطلاب لتفادى أى مشكلات قد تحدث مثل تداخل أرقام الاستمارات ، وتمت الإشارة إلى أهمية إعلان جدول الامتحان بمكان ظاهر بكل لجنة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، بما يضمن سلامة جميع الطلاب والعاملين باللجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية انتهت من تجهيز مقار اللجان الامتحانية من حيث توفير المراوح ومبردات المياه والمقاعد المناسبة والكافية وكافة التجهيزات التى تضمن راحة الطلاب و المنتدبين للجان، وتم تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
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