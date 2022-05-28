إعلامية عن هروبها يوم زفافها: أخذت فستاني ومشيت

كشفت الإعلامية سما أحمد، حقيقة ما تردد عن هروبها ليلة زفافها من مدينة الشيخ زايد.

وقالت سما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "القصة بدأت بعد تعرض والدتي لوعكة صحية جعلها تحرص علي أن أتزوج حتي تطمأن عليا".

وأوضحت: "والدتي رشحت لي شخص للزواج وأصرت علي أن أتزوج مباشرة ولم تمهلني فترة للتعرف عليه من خلال الخطوبة".

وأكملت: "وافقت عشان خاطر والدتي ولاقيت نفسي بتزوج في عشرة أيام، ولبست الفستان وروحت وفجاة المآذون أتأخر، ولاقيت نفسي وقت كتابة القسيمة قولت للعريس أنه شخص محترم وجميل ولكن أنا مش هقدر أكمل وأخذت فستاني ومشيت".

وأتمت حديثها: "الدنيا اتقلبت وقالوا هربت بس أنا مهربتش ولا عملت دا عشان أركب التريند، مش هركب التريند على حساب نفسي".