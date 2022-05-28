وزير الاتصالات: تطوير كوابل الألياف الضوئية منع سقوط السيستم خلال الإمتحانات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التوسع في تطوير شبكة كوابل الألياف الضوئية ساهم في استقرار الخدمة وعدم شكوى الطلاب أثناء الامتحانات.

أوضح طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات نمو في مصر خلال آخر 3 سنوات".

وأشار وزير الاتصالات إلي أنه تم استثمار ما يقرب من 2 مليار دولار في تدعيم البنية التحتية المعلوماتية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنهم مستمرون في التوسع الكبائن وشبكة الألياف الضوئية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.