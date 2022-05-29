محاكمة المتهمين بقتل الطفل عمار .. اليوم

تنظر محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، اليوم الأحد، محاكمة سيدة وزوجها؛ لاتهامها بقتل الطفل عمار بسبب 8000 آلاف، مبلغ خاص بجمعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

بالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حماده ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.