عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل الطفل عمار .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، اليوم الأحد، محاكمة سيدة وزوجها؛ لاتهامها بقتل الطفل عمار بسبب 8000 آلاف، مبلغ خاص بجمعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

بالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حماده ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

محاكمة سيدة وزوجها محاكمة ضبط سيدة وزوجها قتل طفل قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

يطالبها بـ 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا بوسف

بعد قليل .. محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة

حبس شخص سرق أموالا من مسكن بالقاهرة

الحكم في دعوى التصديق على خانة رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية .. اليوم

حبس عامل سرق أموالا من محل بالساحل

طالبها بـ 5 ملايين جنيه.. دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف.. اليوم

حبس 3 أشخاص سرقوا كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة

حبس مسئول محطة تموين سيارات بـ الأميرية يتلاعب في حصص السولار

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل موقعة نهائي أبطال إفريقيا

امتحانات الدبلومات الفنية 2022| عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

بحضور وزير المالية.. خطة البرلمان تناقش اليوم الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة

أرمينيا ترسل أول قمر صناعي في تاريخها إلى الفضاء

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ