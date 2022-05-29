أستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباق.. صور

ظهرت النسخ الخاصة الأولى المخصصة للعملاء حسب الطلب من سيارة Aston Martin Valkyrie على الطريق وحلبات السباق أيضًا، حيث ظهرت Valkyrie بمحرك V12حول حلبة Goodwood في المملكة المتحدة، و Mugello في إيطاليا.

أستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباق

وجاءت إحدى أشهر سيارات العملاء الرائعة حتى الآن وهي سوبر نوفا ريد فالكيري الرائعة، والتي ستكون فالكيري الوحيدة في النرويج، وبينما رأيناها بالفعل جالسة في صالة العرض، في الأسبوع الماضي، وصلت أخيرًا إلى الحلبة لأول مرة.

أستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباق

كما هو الحال مع أي ،Valkyrie فإن السيارة تأتي بقوة 1160 حصانًا (865 كيلووات) بفضل محرك V12الهجين سعة 6.5 لترًا، اللذي يمنحها هذا النوع من القوة والقدرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في حوالي 2.5 ثانية فقط، والاستمرار في الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 ميلاً في الساعة (402 كيلومترًا في الساعة)، ويصل الطراز القابل للتحويل إلى 205 ميل في الساعة (330 كيلومترًا في الساعة).

أستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباقأستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباق

يمكن للعملاء المهتمين بمثال أكثر تطرفًا لـ Valkyrie أن يتفاخروا في طراز AMR Pro، يلقي هذا المثال المصمم على حلبات السباق فقط إعداداته الهجينة ويسقط الناتج الإجمالي من 1160 حصانًا إلى 1000 (735 كيلوواط)، فقط 40 نسخة من Valkyrie AMR Pro ستشق طريقها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.