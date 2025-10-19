وكيل حقوق النواب: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تحمل رسالة هامة

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أحداث 2011 ودروس الصمود، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، احتفالاً بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل قوية وواضحة.

وأوضح أبو العلا في تصريحات له اليوم، أن حديث الرئيس عن أن أحداث 2011 مثّلت “شكلاً من أشكال الحرب” التي كادت أن تدفع بالبلاد إلى مصير الحرب الأهلية، هو توصيف دقيق يعكس خطورة تلك المرحلة التي مرت بها مصر، والتي أنقذتها منها العناية الإلهية وصمود الشعب.

وأضاف أن كلمة الرئيس تُعد إضاءة مهمة تستدعي التوقف عندها، لما تضمنته من معانٍ ودروس عميقة، أبرزها تأكيده أن ما حدث كان “اختبارًا قاسيًا” كاد أن يودي بالدولة، وهو ما يُعد اعترافًا صريحًا بأن الهدف من وراء تلك الفوضى لم يكن إصلاحًا، بل تفكيكًا لمؤسسات الدولة، وهو ما يوجب على الجميع استيعاب الدرس جيدًا وعدم الانسياق وراء دعوات الهدم.

وأشار أبو العلا إلى أن تشديد الرئيس على أن الفضل “أولًا وأخيرًا لله سبحانه وتعالى”، وأنه “محدش يقدر يقف قدام إرادة ربنا”، يعكس تواضعًا إنسانيًا عميقًا ويؤكد إيمان القيادة بأن صمود مصر وحفظها هو منحة إلهية قبل أن يكون جهدًا بشريًا، بما يرسّخ في الوعي الجمعي أهمية التمسك بالقيم والأخلاق للحفاظ على هذا الحفظ الإلهي.

واختتم النائب أيمن أبو العلا تصريحاته مؤكدًا أن تناول هذه الأحداث في ذكرى نصر أكتوبر المجيد يذكّرنا بأن إرادة الصمود والعبور متأصلة في وجدان المصريين، وأن الدولة المصرية قادرة دائمًا على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وتماسكًا، موجّهًا التحية للقيادة السياسية وللشعب المصري على وعيهما وصمودهما، ومؤكدًا أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة، وأن مصر ستظل بتكاتف أبنائها عصية على الانكسار.