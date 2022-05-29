ميدو يكشف سر تألق كورتوا أمام محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف أحمد حسام ميدو، سر تألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كورتوا هو رجل مباراة ليفربول وريال مدريد صنع الفارق وكان دارسا للاعبي ليفربول بشكل جيد للغاية قبل المباراة بيوم"



أضاف: "العالم باجمعه كان يعلم أن ريال مدريد سيحقق الفوز على ليفربول، نظرا لخبراته الأوروبية، يعلمون جيدا كيفية الفوز"



وواصل: "كورتوا قام بتصديات غير طبيعية، ولكن سر تألقه دراسته للاعبي ليفربول"



وختم حديثه قائلا: "في الوقت الذي كان من المفترض أن يسجل ليفربول، سجل الريال بعدما دافع جيدا"

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.