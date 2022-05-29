هيثم فاروق يعلق على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

علق الإعلامي هيثم فاروق ، على فوز فريق ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وكتب هيثم فاروق “ فريق فاز علي بطل ايطاليا وفاز علي بطل فرنسا وفاز علي بطل إنجلترا وفاز علي حامل اللقب ويقولك لا يستحق أو محظوظ .طيب ازاي ”.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.