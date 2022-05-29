إبراهيم سعيد: مبروك لـ ريال مدريد وجماهيره.. وعقبال الأهلي

هنأ ابراهيم سعيد ، نادى ريال مدريد الإسباني وجمهوره بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة .

وكتب إبراهيم سعيد «مبرروك لريال مدريد وكل عشاقه وجماهيره الفوز ببطولة أوروبا وعقبال النادي الأهلي الفوز ببطولة إفريقيا بإذن الله أمام الوداد المغربي».

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.