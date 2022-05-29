عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: مبروك لـ ريال مدريد وجماهيره.. وعقبال الأهلي

صدى البلد

هنأ ابراهيم سعيد ، نادى ريال مدريد الإسباني وجمهوره  بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة . 

وكتب إبراهيم سعيد «مبرروك لريال مدريد وكل عشاقه وجماهيره الفوز ببطولة أوروبا  وعقبال النادي الأهلي الفوز ببطولة إفريقيا بإذن الله أمام الوداد المغربي».

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.

الأهلى ريال مدريد النادي الأهلي إبراهيم سعيد ليفربول الانجليزي دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

مارسيلو: نعيش لحظة من الجنون.. ولا أعرف مستقبلي مع ريال مدريد

الطقس اليوم.. الأرصاد: تجنبوا أشعة الشمس من 12 ظهرا حتى 3 عصرا

ميدو: صلاح قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد.. ولكنه وضع فريقه تحت الضغوط

أحمد مرتضى: لا تفاوض في غرامة كهربا.. والحديث ممنوع عن الصفقات

جمعة: مؤخر الصداق حق للمرأة بقيمة الذهب وليس المال

ديف جونز : ريال مدريد كان اكثر حظًا من ليفربول في نهائي الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ