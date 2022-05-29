اقتصادي إماراتي: الدولة المصرية تعد لاعبا كبيرا ولها ثقل في المنطقة العربية

كشف نايل الجوابرة المحلل الاقتصادي الإماراتي، تفاصيل التعاون المشترك بين مصر والإمارات خاصة بعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع وفد رفيع المستوى للأمارات الشقيقة.

وقال الجوابرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" مصر تعمل على تنوع اقتصادها اليوم ما بين الاقتصاد الأخضر والغاز، فضلًا عن مواردها الأخرى، وتسعي إلي تعزيز التعاون مع دولة الإمارات".

وأوضح:" الدولة المصرية تعد لاعبا كبيرا ولها ثقل في المنطقة العربية، نظرًا لما تمتلكه من ثروة بشرية هائلة إلى جانب دورها الكبير في الطاقة الجديدة والمتجددة".