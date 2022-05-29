بعد تتويج الريال .. شوبير يشيد بـ محمد صلاح | شاهد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، بأداء محمد صلاح فى نهائى دورى الابطال ، بعد هزيمة فريقة وتتويج ريال مدريد بـ لقب دوري أبطال أوروبا .

وكتب شوبير عبر تويتر “ محمد صلاح قدم مباراة رائعة ”.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.