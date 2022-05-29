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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغدة السعيد: أشفق علي صلاح مع انضمامه للمنتخب مع النفسية والهجوم ده

صدى البلد

نشرت الإعلامية رغدة السعيد تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت رغدة السعيد “ أشفق علي صلاح وهو جاي  ينضم للمنتخب في مصر ، مع النفسية دي و الهجوم ده و اصطياد الأخطاء اللي هيحصل يوم ٢ يونية #مصر_غينيا ”.

 

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.

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