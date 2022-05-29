شوبير عن بنزيما: درس في الكفاح.. 5 دوري ابطال أوروبا

علق الإعلامى احمد شوبير على فوز كريم بنزيما ، لاعب ريال مدريد بـ 5 دوري ابطال أوروبا ، عقب تتويج الفريق الملكي بـ لقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب شوبير عبر تويتر “ درس في الكفاح 5 دوري ابطال أوروبا ”.

و نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.