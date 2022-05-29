استحق الفوز.. ميدو يعلق على تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال|فيديو

علق أحمد حسام ميدو، على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ريال مدريد استحق الفوز على ليفربول، الفريق الذي أطاح بتشيلسي وكذلك باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يستحق حصد اللقب الأوروبي".

وأضاف:"خبرات لاعبي ريال مدريد صنعت الفارق أمام ليفربول، حتى لو تفوق الريدز في بعض فترات المباراة".

واختتم حديثه قائلاً: "ريال مدريد يعلم جيدًا كيف يحقق الفوز في مثل هذه المباريات النهائية".