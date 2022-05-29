روسيا تعلن تمديد القيود على الرحلات الجوية بـ11 مطارًا وسط وجنوب البلاد

أعلنت روسيا اليوم، الأحد، تمديد القيود على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد حتى 6 يونيو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا Rosaviatsiya)، اليوم الأحد، إن الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الأجزاء الجنوبية والوسطى من روسيا المتاخمة لأوكرانيا قد تم تمديده حتى 6 يونيو.

وأضافت: "تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 6 يونيو 2022 الساعة 3:45 صباحا".

وأشارت الوكالة الروسية للنقل الجوي إلى أن القيود تنطبق على المطارات في مدن أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف أون دون، سيمفيروبول، وإليستا.

وأكد البيان أن المطارات الروسية الأخرى تعمل كالمعتاد.

ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ بدى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

