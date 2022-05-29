بإطلالة رومانسية جذابة.. حنان مطاوع تظهر برفقة زوجها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها ، و علقت قائلة : صباح الخير

وشاركت حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” تضمن مسلسل “وجوه” حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة، ولكل حكاية منهما عنوان وقصة مختلفة.

وقدمت حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” التي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” فتقوم بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية، وتقع داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة بأحداث في إطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.