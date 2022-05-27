حنان مطاوع أحسن ممثلة.. التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

أقيم اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وبحضور الفنانة سميرة أحمد وحنان مطاوع، وبشرى، وأحمد سلامه.

وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالتالي:

شهادة الابداع الفني للفنانة القديرة حنان سليمان عن دورها في فيلم المحكمة

شهادة الابداع الفني للفنان فتحي عبد الوهاب عن فيلم المحكمة

شهادة الابداع الفني للفنانة جميلة عوض عن دورها في فيلم المحكمة



شهادة الابداع الفني للفنانة مي الغيطي عن دورها في فيلم ريتسا



شهادة الابداع الفني الطفل عمر شريف عن دوره في فيلم برا المنهج

جائزة احسن ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن دورها في فيلم قابل للكسر



جائزة احسن ممثل للفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم برا المنهج

جائزة احسن ممثلة دور ثان للقنانة مايان السيد عن دورها في فيلم المحكمة



جائزة احسن ممثل دور ثان للفنان محمد سلام عن دوره في فيلم للإيجار

جائزة احسن موسيقى تصويريه لاسلام صبري عن فيلم للايجار

جائزة احسن تصوير مارك عوني عن فيلم ريتسا

جائزة احسن مونتاج احمد يسري عن فيلم برا المنهج

جائزة احسن ديكور على حسام علي عن فيلم برا المنهج



جائزة احسن سيناىيو اسلام سيد بلال عن فيلم للايجار



جائزة احسن مخرج عمرو سلامة عن فيلم برا المنهج

جائزة لجنة التحكيم الخاصة خالد الصاوي عن فيلم للايحار

جائزة احسن فيلم برا المنهج

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي، وتم منحه جائزة " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

وحرص صبحي على القاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملئني فرحة لانها بإسم يوسف مظلوم، ومنذ 70 سنة كان لدي 4 سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".

وتابع": الاب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجأت الي المركز الكاثوليكي قمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الاب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن انسي مافعله معي ولا انسي جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الاخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

ووجه الصاوي كلمه ل"صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرح اخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

يذكر ان النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .