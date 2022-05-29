اليوم.. بدء تسليم 6 آلاف وحدة سكنية لحاجزي الإعلان العاشر في الغردقة

أعلنت مديرية إسكان البحر الأحمر، عن تسليم الوحدات السكنية للمستحقين ضمن الإعلان العاشر بمنطقة أبو عشرة في الغردقة اليوم الأحد، في عمارات رقم 438، و441،451، و454 نموذج غرفتين وصالة.

كانت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، أعلنت تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين بالإعلان العاشر "سكن كل المصريين"، بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة "6 آلاف وحدة".

وطالبت مديرية الإسكان من جميع مستحقي وحدات هذه العمارة التواجد فى المواعيد المحددة واحضار المستندات الاتية :-

1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج.

2- صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة.

3- صورة من عقد تخصيص الوحدة.

4- صورة إيصالات المرافق (كهرباء - غاز - ماء) مع الاطلاع على الأصل.

5- عدد 3 حافظة بلاستيك + دوسيه بلاستيك محكم الغلق.

ويتم الإعلان عن باقي العمارات تباعا حسب عدد مستلمي العقود وخطابات المرافق الأكثر عددا، مع مراعاة التعاقد مع شركات المرافق الثلاث (غاز - كهرباء - مياه وصرف )، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر.