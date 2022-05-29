العربي للمسئولية المجتمعية وحياة..تعاون على مدار 10 سنوات لتحقيق رؤية مصر 2030

أصدر المجلس العربي للمسئولية المجتمعية تقريرا عن التعاون بينه وبين مؤسسة “حياة” للتنمية المستدامة على مدار 10 سنوات ماضية، بهدف خدمة المجتمع ودعم المجتمعات الأكثر احتياجا وتحقيق رؤية الدولة المصرية.

وقال المجلس العربي في تقريره، إنه على مدار 10 سنوات تعاون المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة “حياة” للتنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر 2030 ودعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت أنشطة التعاون بين المجلس العربي وحياة منذ عام 2012 بدعم الأسر والقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالسلع الغذائية والبطاطين في الشتاء في قوافل هي الأولى من نوعها، ثم استمرت جهود التعاون حتى عام 2022.

وشملت الأنشطة حسب التقرير؛ تخريج دفعات محو أمية فى إطار تأهيل العمال بالتعلم لحياة أفضل، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالقاهرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي لبعض مستشفيات الجمهورية.

وبذل المجلس العربي بالتعاون مع “حياة”، جهودا مكثفة في دعم الغارمين والغارمات في إطار مبادرة الرئيس، حيث أطلق حفل زفاف جماعيا لأبناء وبنات الغارمات، وساهم في خروج العديد من الغارمات.

وضمت النشاطات أيضا توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام، وتدريب وتشغيل وخلق فرص عمل للشباب، ومساعدة المتدربين على بدء مشروعات صغيرة، وتوفير التدريب اللازم للشباب المعطل عن العمل وتوفير منافذ تسويقية لهم وإنشاء مركز تدريبي دائم على الحرف اليدوية.

وعمل المجلس العربي وحياة على دعم مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، عبر الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق التي تحديدها ضمن مبادرة “حياة كريمة” ودعمها غذائيا واجتماعيا وصحيا.

وأطلق المجلس العربي خلال هذه الفترة عشرات القوافل الطبية في مختلف المحافظات في إطار الحرص على دعم المواطنين صحيا عبر أطباء متخصيين.

ويواصل المجلس العربي ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في إطار الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها الرئيس السيسي.