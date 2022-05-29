عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العربي للمسئولية المجتمعية وحياة..تعاون على مدار 10 سنوات لتحقيق رؤية مصر 2030

مؤسسة حياة
مؤسسة حياة

أصدر المجلس العربي للمسئولية المجتمعية تقريرا عن التعاون بينه وبين مؤسسة “حياة” للتنمية المستدامة على مدار 10 سنوات ماضية، بهدف خدمة المجتمع ودعم المجتمعات الأكثر احتياجا وتحقيق رؤية الدولة المصرية.

وقال المجلس العربي في تقريره، إنه على مدار 10 سنوات تعاون المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة “حياة” للتنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر 2030 ودعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت أنشطة التعاون بين المجلس العربي وحياة منذ عام 2012 بدعم الأسر والقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالسلع الغذائية والبطاطين في الشتاء في قوافل هي الأولى من نوعها، ثم استمرت جهود التعاون حتى عام 2022. 

وشملت الأنشطة حسب التقرير؛ تخريج دفعات محو أمية فى إطار تأهيل العمال بالتعلم لحياة أفضل، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالقاهرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي لبعض مستشفيات الجمهورية. 

وبذل المجلس العربي بالتعاون مع “حياة”، جهودا مكثفة في دعم الغارمين والغارمات في إطار مبادرة الرئيس، حيث أطلق حفل زفاف جماعيا لأبناء وبنات الغارمات، وساهم في خروج العديد من الغارمات. 

وضمت النشاطات أيضا توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال ودور أيتام، وتدريب وتشغيل وخلق فرص عمل للشباب، ومساعدة المتدربين على بدء مشروعات صغيرة، وتوفير التدريب اللازم للشباب المعطل عن العمل وتوفير منافذ تسويقية لهم وإنشاء مركز تدريبي دائم على الحرف اليدوية. 

وعمل المجلس العربي وحياة على دعم مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، عبر الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق التي تحديدها ضمن مبادرة “حياة كريمة” ودعمها غذائيا واجتماعيا وصحيا. 

وأطلق المجلس العربي خلال هذه الفترة عشرات القوافل الطبية في مختلف المحافظات في إطار الحرص على دعم المواطنين صحيا عبر أطباء متخصيين. 

ويواصل المجلس العربي ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في إطار الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها الرئيس السيسي.

المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية مؤسسة حياة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 دعم الأسر والقرى محو امية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

علاقات اقتصادية كبيرة ومصير واحد..مصر والإمارات نموذج يحتذي به

أخبار الفن.. تصريحات شيرين عبد الوهاب النارية.. حالة نادر أبو الليف.. شلل سلاف فواخرجى

مدبولي: الشراكة بين مصر والأردن والإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية

خاص| جاريدو: الأهلي استثنائي .. وموسيماني مدرب رائع

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

مركز قوة الكنيسة.. الكاردينال سودانو يد الفاتيكان التي غيبتها كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ