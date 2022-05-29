رئيس مصلحة الضرائب: إنشاء وحدة معنية بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة

أعلن رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن التصور الذي وضعته المصلحة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق ربط تريليون و67 مليار و989مليون و 131 ألف جنيه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023 مقابل 887 مليار و 915 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

و قال رئيس مصلحة الضرائب إن التصور الذي وضعناه يقوم علي الميكنة و الإقرارات الالكترونية و الفاتورة الالكترونية بالإضافة إلي سرعة الفحص و التحصيل والتي تعطينا نتائج جيدة خلال العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة مشروع موازنات المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023.

وأضاف عبد القادر: "أن المصلحة شكلت وحدة لمتابعة نتائج الحملات علي مستوي الجمهورية ، و وحدة لمتابعة عملية التسجيل لضم الاقتصاد الغير رسمي ، مؤكدا التمكن من ضم 50-60٪؜ من الاقتصاد الغير رسمي، الي جانب انشاء وحدة لمتابعة قرارات الطعن".

وأشار إلي إنشاء وحدة إلكترونية معنية بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تشكيل وحدة تحليل مخاطر، وأخري مركزية لضريبة التصرفات العقارية وتم التوسع فيها.