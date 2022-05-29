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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد الحرائق في مصانع إعادة تدوير البلاستيك بتركيا .. فيديو

البلاستيك
البلاستيك

عرضت قناه "euronews (عــربي)"فيديو يوضح ارتفاع عدد الحرائق في مصانع إعادة تدوير البلاستيك في تركيا بشكل كبير، ويعتقد  وهذا يعود إلي رغبة بعض رواد الأعمال في التخلص من النفايات غير المرغوب فيها والتي يتم استيرادها أحيانا من أوروبا.

وأوضح الفيديو أن مصانع إعادة التدوير تقع في كارتيبي، وهي مدينة صناعية في شمال غرب البلاد، أغلقت السلطات أحد هذه المواقع في  ديسمبر بعد اندلاع ثلاثة حرائق فيه في أقل من شهر.

وتمت الاشارة إلى  أن احد الحرائق استمر  أكثر من خمسين ساعة، ما سمح للبلاستيك المخزن هناك بإطلاق دخانه الأسود السام فوق هذه المنطقة المحاصرة بين بحر مرمرة والجبال.

والعام الماضي، اندلعت حرائق داخل مراكز لإعادة معالجة النفايات البلاستيكية في تركيا كل ثلاثة أيام، فقد ارتفع عددها من 33 عام 2019 إلى 65 حريقا عام 2020 و121 عام 2021، وفقا لإحصاء سادات غوند أوغلو، وهو باحث في التلوث البلاستيكي في جامعة كوكوروفا في أضنة (جنوب).

عام 2020 الأسود تلوث تركيا البلاستيك تركي عام 2021 اوروبا رواد الأعمال كيا

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