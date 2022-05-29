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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمصريين بالخارج.. شروط الحصول على شقة أو أرض ضمن مشروع بيت الوطن

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى.

 

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكترونى سيكون متاحاً للراغبين بالحجز اعتباراً من التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز حيث سيتم غلقه عصر اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، وسيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غدٍ الإثنين متضمنة كود الحجز.

ويستعرض صدى البلد فى التقرير التالى شروط التقديم والحصول على وحدة بالطرح الثامن لـ بيت الوطن..


وتتضمن الشروط العامة للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الثامن لمشروع بيت الوطن.

1-  أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً،

2 - يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

3- يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز.
4- لا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة.
5-ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوماً.
6- يتم السماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة.

7-  إمكانية الحجز بالمرحلة (الثامنة) وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمةوسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال، ولن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير، إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة اذا كانت هناك وحدات أو أراض متبقية.


و يتضمن الطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

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عاجل.. فتح باب الحجز للمرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

كما  تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وزير الإسكان العبور الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإتصالات عاصم الجزار بيت الوطن Finance Real Estate

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